إعفاء محافظ ولاية سودانية من منصبه

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

أعفى رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، والي «محافظ» القضارف، سليمان علي، من منصبه. وقال مجلس الوزراء، في بيان: إنه عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تم إعفاء الوالي، وتكليف أمين عام حكومة الولاية بتصريف مهام الوالي، لحين تعيين وال جديد. ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي وحكومة ولاية القضارف والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بالقضارف، حسن سعد، صدور قرار من التجمع الاتحادي، بأن يقدم الوالي استقالته استجابة لقرار المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بسحب الثقة منه.

وأضاف: إن القرار أمهل الوالي مدة 48 ساعة لتقديم الاستقالة، وفي حال عدم تقديمها تتم الإقالة من رئيس الوزراء.

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