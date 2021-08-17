مقتل نحو 34 مهاجراً غير قانوني على الأرجح جراء غرق زورقهم سواحل موريتانيا

المصدر: د ب ا

أفادت مصادر بخفر السواحل الموريتاني أمس الاثنين أن نحو أربعة وثلاثين مهاجرا غير نظامي لقوا حتفهم على الأرجح، ونجا ستة آخرين بعد غرق زورق خشبي كانوا على متنه في طريق الهجرة إلى جزر الكناري بإسبانيا.

وأوضحت المصادر أن المهاجرين الستة تم العثور عليهم أمس الاثنين وأنهم تمكنوا من النجاة في حين توفي رفاقهم على الأرجح وأن عمليات البحث عنهم جارية في سواحل مدينة " نواذيبو" ( 450 كلم غرب العاصمة نواكشوط).

وأكدت المصادر أن المهاجرين صرحوا لخفر السواحل أنهم غادروا السواحل المغربية في الثاني من أغسطس وأن الأمواج المتلاطمة وحركة الرياح دفعت بزورقهم جنوب نحو المياه الموريتانية، مما حال دون وصولهم إلى وجهتهم الأخيرة إسبانيا ،وأن الزورق تعطل بسبب الرياح والأمواج ونفاد الوقود والماء والمؤن.

وأوضح الناجون أن رفاقهم وهم من جنسيات إفريقية مختلفة لم يتمكنوا من النجاة وأنهم في أغلب الظن لقوا حتفهم.

وتعتبر السواحل الموريتانية وجهة للمهاجرين غير القانونيين للانطلاق باتجاه أرخبيل جزر الكناري الاسبانية.

يذكر أن عدة الآلاف لقوا حتفهم في رحلة الهجرة الخطرة عبر مياه الأطلسي من سواحل غرب وشمال أفريقيا إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي.

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