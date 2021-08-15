ليبيا.. سفير يستقيل احتجاجاً على أداء الحكومة

المصدر: طرابلس، بنغازي- البيان

أعلن سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، استقالته من منصبه، اعتراضاً على سياسات حكومة الوحدة الوطنية، ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وقال قدور في بيان: «أعلن استقالتي من منصبي، بسبب اعتراضي على سياسات وممارسات الحكومة ورئيسها داخلياً وخارجياً»، متهماً حكومة الوحدة الوطنية، بمحاولة عرقلة وإفشال إجراء الانتخابات في موعدها.

وانتقد قدور سياسات وممارسات الحكومة الليبية المؤقتة، على المستويين الداخلي والخارجي، وما أسماه التخبط في إدارة الشأن العام، والفشل الذي يعانيه الليبيون في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الوطني والمعيشي، وتقديم الخدمات، على حد قوله. واتهم قدور الحكومة، بمنع إفشال إجراء الانتخابات والتوجه الوطني، لافتاً إلى فشل ملتقى الحوار الليبي في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

إلى ذلك، يستأنف مجلس النواب الليبي، غداً الاثنين، جلساته، لمناقشة جدول أعماله المعلق منذ أسابيع. وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، إنّ النواب سيناقشون مقترح الميزانية، وقانون انتخاب الرئيس.

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