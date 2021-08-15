مصر.. حقيقة طرح عملة معدنية فئة 100 جنيه

المصدر: البيان

نفت رئاسة مجلس الوزراء المصرية ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه، وتداولها بالأسواق، مشيرة انها تواصلت مع وزارة المالية، التي نفت بدروها تلك الأنباء.

وأضافت: "أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كافة العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة".

وقالت: "نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة المالية".

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