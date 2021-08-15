السيسي: لن ألغي الدعم ولكن سأعيد تنظيمه

المصدر: (القاهرة - وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر أمس، أنه لن يتم إلغاء الدعم وإنما سيتم العمل على إعادة تنظيمه، موضحاً أن الوعي هو أخطر قضية تواجه المجتمعات.

وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة إعادة ترتيب وتوزيع بنود الدعم المقدم للمواطن، في ظل توجه الدولة للتطوير والتقدم، موضحاً أن الدعم السنوي يصل لأكثر من 275 مليار جنيه، بمعنى أنه خلال 10 سنوات يصل الدعم نحو 3 تريليونات جنيه.

وتابع: «أتصدى لقضايا لا ولم يتصد لها أحد، وأسلك الطريق الصعب وليس السهل، والحكومة تعمل بهدف تطوير الدولة»، مؤكداً أن أي مسؤول في الدولة مطالب ببذل أكبر جهد لتغيير الأوضاع الحالية.

كما أشار إلى أن تطوير الريف المصري سيكلف الدولة من 700 إلى 800 مليار جنيه في 3 سنوات.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الانتهاء من إنشاء السكن البديل للعشوائيات بالكامل وتسكين 90 % منها.

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