العراق.. خلية أزمة لحماية أبراج الكهرباء

المصدر: بغداد - وكالات

ترأس رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، اجتماعاً أمنياً طارئاً بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد. ووجّه الكاظمي باستنفار القطاعات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية كافة لتأمين حماية أبراج الطاقة وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحمايتها.

كما وجّه رئيس الوزراء العراقي، بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية أبراج الطاقة، مشدداً على ضرورة وضع خطط جديدة لحمايتها. وهدد الكاظمي بقطع يد كل من يستهدف مقدرات الشعب العراقي وضرب أبراج نقل الطاقة الكهربائية في البلاد. وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «يد الإرهاب والأطراف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء بعد الزيادة غير المسبوقة بإنتاج الطاقة وهذا دليل على يأس الإرهاب أمام إرادة شعبنا، العمل مستمر لرفع إنتاج الطاقة الكهربائية وإصلاح الأضرار فوراً، وقواتنا البطلة ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب». وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية في بيان، أول من أمس، استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء بعبوات ناسفة.

وقال البيان، إن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء. وأضاف البيان، إن الهجوم الذي وقع في الرابعة فجراً تسبب في سقوط البرجين، وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة. وقبلها بساعات، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تضرر 7 محولات في كركوك إثر تعرضها لعمل تخريبي إرهابي في المحافظة.

يشار إلى أن محافظات عراقية كانت شهدت أخيراً، موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء بين المدن، لاسيّما تلك الواقعة في مناطق بعيدة وغير مأهولة بالسكان، وهو ما دعا وزارة الداخلية العراقية إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيّرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.

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