الجيش المصري يقضي على 13 إرهابياً في سيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الجيش المصري،أمس، القضاء على 13 إرهابياً خلال عملية نوعية لقوات مكافحة الإرهاب وسط وشمالي سيناء، في عملية أسفرت أيضاً عن سقوط 9 من عناصر الجيش بين قتيل وجريح.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش المصري في بيان، إنه في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء، نجحت القوات المسلحة في القضاء على 13 إرهابياً، في عملية قتالية أدت كذلك إلى مقتل وجرح 9 من عناصر القوات المسلحة، موضحاً أن العملية أسفرت أيضاً عن حجز 15 بندقية آلية، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية.

وتابع أنه تم كذلك ضبط عدد من الدراجات النارية التي تستخدمها هذه الجماعات في تنفيذ عملياتها الإرهابية، وهواتف محمولة وكميات من المبالغ المالية.

وأشاد الأزهر الشريف بالجهود المتواصلة للقوَّات المسلح وتضحياتهم في القضاء على البؤر الإرهابيَّة، واقتلاع جذورها من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد جهود القوَّات المسلحة في ملاحقة العناصر الإرهابيَّة خلال الأيام الأخيرة، التي أسفرت عن القضاء على 13 إرهابيّاً.

وشدد الأزهر على ضرورة مواجهة هذه الجماعات الإرهابيَّة بكل حزم، مؤكداً أن هذه الجماعات تخلَّت عن كل معاني الرحمة والإنسانيَّة، وتعمَّدت ترويع الآمنين وبثَّ الخوف والرعب، مشدداً على أن الإسلام بريءٌ مما تمارسه هذه الجماعات المنحرفة من جرائمَ وقتل وسفك للدماء البريئة.

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