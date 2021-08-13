الجيش المصري يعلن القضاء على 13 عنصراً تكفيرياً

المصدر: البيان

أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم الخميس أنها واصلت أعمالها لملاحقة العناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء، ونجحت في القضاء على 13 عنصرا تكفيريا.

وقال بيان للجيش المصري عبر حسابه على الفيسبوك: استكمالاً لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد (13) عنصراً تكفيرياً ، كما تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ، وعدد (20) خزنة بندقية آلية ، وضبط عدد من الدراجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية ، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات .

وأضاف: قد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة .

وتابع : ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الإستشهاد والإصابة عدد ( 9 ) من أبطال القوات المسلحة .

وشدد على أن القوات المسلحة ستواصل جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان .

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