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    الجيش المصري يعلن القضاء على 13 عنصراً تكفيرياً

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم الخميس أنها واصلت أعمالها لملاحقة العناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء، ونجحت في القضاء على 13 عنصرا تكفيريا.

    وقال بيان للجيش المصري عبر حسابه على الفيسبوك:  استكمالاً لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد (13) عنصراً تكفيرياً ، كما تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ، وعدد (20) خزنة بندقية آلية ، وضبط عدد من الدراجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية ، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات .

    وأضاف: قد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة .

    وتابع : ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الإستشهاد والإصابة عدد ( 9 ) من أبطال القوات المسلحة .

    وشدد على أن القوات المسلحة ستواصل جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان .

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