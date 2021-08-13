إسرائيل تفتتح مكتباً للتمثيل الدبلوماسي في الرباط

المصدر: (الرباط ـ وكالات)

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس، مع الوزير المنتدب المغربي للشؤون الخارجية، محسن الجزولي، مكتب التمثيل الدبلوماسي لإسرائيل في الرباط.

ونشر لابيد صوراً له على موقع «تويتر» وهو يفتتح رسمياً مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية، قبل أن يتوجه إلى الدار البيضاء.

ولاحقاً، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه اتفق مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، على افتتاح سفارتين بين تل أبيب والرباط، خلال شهرين، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

والتقى لابيد، أول من أمس، بوريطة، ووقع البلدان اتفاقية خدمات جوية، واتفاقية أخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب، كما وقعا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية بلديهما.

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