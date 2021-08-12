الرئيس الجزائري: أغلب الحرائق كانت بفعل أيادٍ إجرامية

المصدر: البيان

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أغلب الحرائق التي أودت بحياة عشرات القتلى في بلاده كانت بفعل أيادٍ إجرامية، منوهاً بأن قوة الجزائريين وعزيمتهم لن تنهار بعد هذه الكارثة.

وقال تبون، خلال خطاب ألقاه اليوم، إنه تم إيقاف 22 شخصاً للاشتباه بضلوعهم في إشعال النيران.

وأضاف أن الدولة جنَّدت كل الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة الحرائق التي لم تعرفها الجزائر منذ عشرات السنين.

وأوضح أنه لم تستجب أي دولة أوروبية لطلبه بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق، عازياً ذلك إلى الانشغال بحرائق اليونان وتركيا.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الهبة التضامنية للمواطنين وعلى وحدتنا الوطنية، محذراً من خطورة السقوط في فخ منظمتين إرهابيتين تحاولان ضرب الوحدة الوطنية.

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