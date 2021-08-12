مصر تكشف حقيقة انتشار مرض حمى الوادي المتصدع

المصدر: البيان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض محافظات الجمهورية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن مصر خالية تماماً من هذا المرض، مشيرةً إلى أن الوضع الصحي للماشية في كل محافظات الجمهورية آمن تماماً.

ونوَّهت بتوفير كل التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية ضد أي أمراض وبائية قد تؤثر في الماشية، لافتةً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية في 26 يونيو 2021، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، إذ تم إعطاء أكثر من 3.9 ملايين جرعة حتى يوم 4 أغسطس الجاري.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق.

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