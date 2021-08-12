وفاة 22 شخصاً جراء السيول بنهر النيل في السودان

المصدر: البيان

ارتفع عدد ضحايا الأمطار والسيول، في نهر النيل بالسودان إلى 22 شخصاً، وفق ما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وأضافت الصحيفة أن نحو 4747 منزلاً هدمت في الولاية، وسط تسجيل إصابات متفرقة بلغت 10 حالات، نقلا عن غرفة عمليات طوارئ الخريف بالولاية في تقرير رسمي.

وبحسب الصحيفة سجلت محلية بربر 9 وفيات، و6 وفيات في شندي، و3 وفيات في عطبرة وحالتا وفاة في أبو حمد، ووفاة واحدة في الدامر وأخرى في المتمة.

وكشف الصحيفة، عن انهيار 16 من المؤسسات الخدمية القائمة بالولاية، ونفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية.

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