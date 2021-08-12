السودان.. يقرر تسليم البشير إلى «الجنائية الدولية»

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه، إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بهم منذ أكثر من عشر سنوات، وتتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم دارفور. ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أمس، عن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة، كريم أسد خان، «قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية». وأكدت تعاون بلادها مع المحكمة «لتحقيق العدالة».

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