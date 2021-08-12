لابيد يزور المغرب وتوقيع 3 اتفاقيات بين المملكة وإسرائيل

المصدر: (الرباط - وكالات)

وقعت المملكة المغربية وإسرائيل، أمس، اتفاقيات مشتركة، في مجالات التعاون السياسي والثقافة والسياحة. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، إن 3 اتفاقيات جديدة جرى توقيعها مع إسرائيل، وهناك 10 اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مستقبلاً.

وشدد بوريطة على أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، يرى أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، منوهاً إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة بناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والحفاظ على مبدأ حل الدولتين. ولفت إلى أن الملك محمد السادس يؤكد على الطابع الخاص والفريد لمدينة القدس باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية وللأديان السماوية الثلاثة، وأن المغرب يؤيد العودة السريعة للمفاوضات الجدية والمباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبه، عبر يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، عن امتنانه لرؤية الملك محمد السادس الشجاعة للعلاقات بين إسرائيل والمغرب.

وشدد لابيد في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المغربي، على أن الصداقة بين مع المغرب قائمة على التواصل والسعي لحل النزاعات.

ووقعت المملكة المغربية وإسرائيل 3 اتفاقيات في مجالات الثقافة والسياحة والتعاون السياسي، وذلك في أعقاب مشاورات ثنائية بين وزيري الخارجية المغربي والإسرائيلي، حيث وصل الأخير إلى الرباط.

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