الجزائر.. حداد وطني ووفيات الحرائق إلى 65

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الجزائر إلى 65 حالة وفاة، بينهم 28 عسكرياً، وأعلن الرئيس عبدالمجيد تبون حداداً وطنياً في البلاد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس، فيما لا تزال الحرائق مشتعلة في العديد من المناطق حيث تخطت المئة حريق.

وفي حين تستمر حرائق الغابات في أنحاء إيطاليا.. اجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة غير مألوفة الساحل الشمالي لتركيا أمس وتسببت في انهيار جسر وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى.

وأعلن الرئيس الجزائري، عن حداد وطني لمدة 3 أيام، بعد فاجعة مقتل 65 شخصاً بينهم 28 عسكرياً جراء الحرائق التي اجتاحت العديد من المحافظات كما تم تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات أغلبهم بولاية تيزي وزو، مضيفة أن 12 عسكرياً يتواجدون في حالة حرجة بالمستشفى.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان الليلة قبل الماضية عن ارتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقاً عبر 16 ولاية.

أما في تونس، فذكر المعهد الوطني للرصد الجوي أن العاصمة سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية وسط موجة حارة تجتاح شمال البلاد ما تسبب في اندلاع عشرات الحرائق في مختلف المحافظات.

أضرار جسيمة

وفي أوروبا، مع استمرار حرائق الغابات الشديدة في التسبب في أضرار جسيمة في أنحاء إيطاليا، بلغ عناء عناصر الإطفاء في البلاد منتهاه، حيث اشتعلت العشرات من الحرائق في جنوب البر الرئيسي وفي صقلية.

وبحسب السلطات، تم تسجيل أكثر من 300 حريق غابات في غضون 12 ساعة أول من أمس. وانطلقت سبع طائرات إطفاء في الجو صباح أمس مجدداً لرصد انتشار الحرائق وإسقاط المياه على النيران.

فيضانات غير مسبوقة

وعلى العكس من ذلك، اجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة غير مألوفة الساحل الشمالي لتركيا أمس وتسببت في انهيار جسر وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى، بعدما استعرت في جنوب غرب البلاد بعض من أكبر حرائق الغابات في تاريخ تركيا.

وذكرت قناة (تي.آر.تي خبر) الرسمية أن شخصاً توفي بعدما أصيب بنوبة قلبية في إقليم بارتين بشمال البلاد، في حين يبحث عمال الطوارئ عن آخر مفقود.

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