واشنطن ترحب بقرار السودان تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية

المصدر: ​أ ف ب

أعربت الولايات المتحدة، اليوم، عن ترحيبها بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب «إبادة» وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين: «نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها».

وأضاف برايس: «من شأن ذلك أن يشكّل تقدماً كبيراً للسودان في مكافحته عقوداً من الإفلات من العقاب».

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