«البيان» تكشف تفاصيل اجتماع لبيدرسن في درعا

المصدر: الحسكة ـ عبد الله رجا

كشفت اللجنة المركزية في درعا عن اجتماع مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الاثنين الماضي، في بيان حصلت «البيان» على نسخة منه، وذلك عبر تطبيق «الزووم»، وذلك بسبب الظروف الأمنية.

وأوضح أحد أعضاء عضو اللجنة المركزية، عدنان المسالمة، أن اللقاء جرى خلاله تقديم إحاطة للوضع الميداني في درعا، فيما جرى إطلاع المبعوث الأممي على المفاوضات التي جرت خلال الفترة الأخيرة بين اللجنة المركزية والقوات الحكومية، وجرى التأكيد على المبعوث الأممي، بضرورة تحمل الجهات الدولية لمسؤولياتها وتنفيذ اتفاق التسوية الذي عقد صيف العام 2018، كما تم الاتفاق على إرسال فريق خاص للاطلاع على الأوضاع في المناطق المحاصرة.

من جهة ثانية، يستمر التصعيد في الشمال السوري بين جماعات مسلحة وقوات الجيش السوري في ظل استمرار الصراع على جبل الزاوية.

وفي تطور ميداني جديد، جرى قصف متبادل بين الطرفين في ريفي إدلب وحلب امتد إلى ريف اللاذقية على الحدود السورية التركية حيث تتمركز جماعات متطرفة بالإضافة إلى أخرى مسلحة.

ولم تتمكن اتفاقية خفض التصعيد في مناطق الشمال السوري بين القوى الضامنة (روسيا – تركيا – إيران)، من وقف هذا التصعيد على الرغم من الاجتماع الأخير بين هذه الدول في الـ14 من الشهر الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

إلى ذلك، تتسارع العمليات الأمنية في شمال شرق سوريا لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، حيث قالت مصادر أمنية في قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، إنها ألقت القبض بمشاركة قوات التحالف الدولي، على عناصر من التنظيم في بلدة شرقي دير الزور، شرقي سوريا، حيث تنشط خلايا التنظيم في تلك المناطق.

وبحسب المصدر العسكري من قسد، فإن القبض على العناصر من التنظيم جرت في بلدة ذيبان (50 كم شرقي دير الزور)، بحسب مصادر إعلامية محلية، حيث شاركت طائرات من قوات التحالف الدولي.

يشار إلى أن عمليات التنظيم تراجعت في الآونة الأخيرة بعد عمليات إنزال واعتقال للعديد من العناصر المحلية في المنطقة.

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