الأسر السعودية تستقدم 594 سائقا منزليا يوميا

المصدر: البيان

ارتفع استقدام الأسر السعودية للسائقين بمقدار 53.412 في الربع الأول من عام 2021 وذلك بمعدل 593 سائقا يوميا حسب صحيفة مكة السعودية.

فيما سجل استقدام الأسر السعودية للسائقات المنزليات انخفاضا بمقدار 53% وفقا لإحصاءات العمالة المنزلية خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الرابع من 2020 بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وقال صالح الشمراني الذي يعمل في قطاع الاستقدام في الرياض أنه لا يوجد طلب على السائقات بصورة ملحوظة ومازال الطلب على الرجل كسائق أكثر من النساء.

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