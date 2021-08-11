لا تغيير بالوزارات السيادية في الحكومة السورية

المصدر: (دمشق - أ.ف.ب)

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس من دون إجراء تعديلات مهمة على التشكيلة السابقة بعد أكثر من شهرين على الانتخابات الرئاسية.

وكلف الأسد بداية الشهر الجاري عرنوس تشكيل حكومة، وأعلنت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر المرسوم القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة من 29 وزيراً، وقد حافظ فيها على غالبية التشكيلة السابقة باستثناء تعديلات على خمس وزرات. ولم تجر أي تعديلات على الوزرات السيادية مثل الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والاقتصاد.

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