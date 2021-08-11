وزير إسرائيلي: رحلتي إلى المغرب تاريخية

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد رحلته المرتقبة، اليوم الأربعاء، إلى المغرب، بـ«التاريخية».

وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «أغادر متوجهاً إلى المغرب لتمثيل إسرائيل وافتتاح مكتب التمثيل الإسرائيلي في العاصمة الرباط». وأضاف أن «الرحلة التاريخية هي استمرار لصداقة طويلة الأمد وجذور وتقاليد عميقة لمجتمع يهودي في المغرب ومجتمع كبير من الإسرائيليين من أصول مغربية». وتابع لابيد: «حان الوقت لتنشيط السياسة الاقتصادية وسنواصل العمل من أجل الاتفاقات التي ستجلب الابتكار والفرص لبلداننا».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز