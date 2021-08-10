ماكرون يشارك في مؤتمر دول جوار العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، عن مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الإقليمي الذي تحتضنه بغداد، نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على «تويتر».

وقال المكتب الإعلامي إن الكاظمي «تلقى امس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الوضع الإقليمي الراهن، والتطورات الدولية».

كما ناقش الطرفان «التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا».

وبحسب مكتب الكاظمي، «أكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر».

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، يحتضن العراق أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي، بعد قرابة عقدين من الزمن منذ عام 2003، لبحث جملة من الملفات في مقدمتها التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها دول المنطقة.

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