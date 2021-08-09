بغداد وأربيل تتفقان على بدء تعاون جديد في النفط والغاز

المصدر: (بغداد- وكالات)

اتفقت الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، على بدء تعاون جديد في النفط والغاز، والعمل على إزالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية، حفاظاً على الثروة الوطنية. وأكد وزير النفط، العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية في عموم البلاد، وحل المشاكل العالقة مع الإقليم.وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، إن «وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، استقبل وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال حميد الأتروشي، ورحب وزير النفط بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، واستعداد وزارته للعمل على إزالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية، حفاظاً على الثروة الوطنية، التي هي ملك للشعب العراقي».

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