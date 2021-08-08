الحوثيون أجهزوا على جرحى في البيضاء

المصدر: عدن - البيان

كشف الناطق الرسمي باسم مقاومة آل حميقان بمحافظة البيضاء، عن أن ميليشيا الحوثي أقدمت على تصفية، جرحى مقاومة آل حميقان في مديرية الزاهر.

وذكر عامر الحميقاني أن ميليشيا الحوثي أقدمت على تصفية بعض جرحى الجيش والمقاومة أثناء تحرير مديرية الزاهر، عندما استعادت الميليشيا السيطرة عليها، نتيجة لعدم تمكن الجيش والمقاومة من إخراج الجرحى من مناطق المواجهات، نظراً لصعوبة ذلك.

وحسب الحميقاني فإن أنباء تصفية الميليشيا للجرحى كانت وصلت في وقتها، لكن لم يكن الأمر حينها مؤكداً، وبعد البحث حصلت المقاومة على أدلة تؤكد ارتكاب الميليشيا لهذه الجريمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز