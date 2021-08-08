100 يمني ضحايا ألغام الحوثي هذا العام

المصدر: عدن - البيان

لقي أكثر من مئة مدني يمني خلال الشهور الستة الماضية، من جراء ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي، معظمها في الساحل الغربي وتعز، وفي محافظة الجوف.

وحسب المركز اليمني للألغام، فإنه وثق سقوط 101 ضحية من المدنين، بسبب ⁧‫الألغام‬⁩ التي زرعها ميليشيا الحوثي، والذخائر غير المتفجرة التي خلفتها في المناطق التي تم طردهم منها، في عدد من المحافظات اليمنية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال المركز إن 44 مدنياً، بينهم 11 طفلاً و7 نساء وخبير في نزع الألغام، قتلوا، فيما جُرح 57 مدنياً آخرون، بينهم 17 طفلاً و4 نساء وعامل في نزع الألغام، فيما تسببت الألغام في نفوق 110 من الماشية، كما تعرضت 19 سيارة ودراجة نارية للتدمير أو الضرر. وكان معظم الضحايا والخسائر في المديريات الساحلية جنوبي محافظة ⁧‫الحديدة‬⁩، وغربي محافظة ⁧‫تعز‬⁩، وفي مديرية «خب والشعف» بمحافظة الجوف.

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