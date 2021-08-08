مصر تكشف حقيقة تخفيض موازنة الصحة والتعليم

المصدر: البيان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، نافياً صحة ما تردد من أنباء حول ذلك في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة المالية التي أكدت زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري.

ونوَّهت بزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة بـ363.6 مليار جنيه بموازنة 2020/2021.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية)، وفقاً لتقديرات العام المالي المقبل، نحو 1.8 تريليون جنيه.

وشهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة بـ280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد على الإسراع في تنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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