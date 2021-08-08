مصر .. السيطرة على حريق ضخم نشب في سيارة مواد بترولية

المصدر: البيان

أعلنت الحماية المدنيفي مصر عن السيطرة على حريق نشب في سيارة مواد بترولية بالطريق الاقليمي بالقرب من مدينة 15 مايو، بعد الدفع بعربات الإطفاء لمكان الحادث، وتم السيطرة على النيران بشكل كامل، دون امتدادها للطريق.

وتجري الحماية المدنية عمليات التبريد في مكان الحادث، كما عادت الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق، بعدما دفعت ادارة المرور بخدمات اضافية لتأمين وتسيير الحركة المرورية وفق بوابة أخبار اليوم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري حصر التلفيات، وإخطار النيابة العامة.

وكانت دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ 8 سيارات للسيطرة على حريق سيارة محملة بالمواد البترولية على الطريق الدائري الإقليمي.

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