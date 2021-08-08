أمريكا تطالب لبنان بتسهيل مهام «يونيفيل»

المصدر: (واشنطن - وكالات)

حضت الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية على منع مقاتلي ميليشيات حزب الله من إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، مع تصاعد التوتر في المنطقة داعية إياها لتسهيل الوصول الكامل لقوات حفظ السلام التابعة لـ«اليونيفيل». وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: «تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات هجمات حزب الله الصاروخية على إسرائيل. هذا العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته.. لا تزال الولايات المتحدة على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، وكذلك مع القوات المسلحة اللبنانية».

وتابع البيان، «ندعو الحكومة اللبنانية بشكل عاجل إلى منع مثل هذه الهجمات ووضع المنطقة تحت سيطرتها. كما نحض الحكومة اللبنانية على تسهيل الوصول الكامل لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. نحن نشجع بقوة كل الجهود للحفاظ على الهدوء».

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