السيسي يجدد دعم مصر للعراق بمواجهة الإرهاب

المصدر: القاهرة- البيان- وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (اليوم السبت) دعم بلاده للعراق، وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الصعد، ويساعده على تجاوز كل التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع السيسي في القاهرة اليوم وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، الذي نقل له رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحثا عدداً من القضايا والملفات العربية والتعاون الثنائي العسكري بين البلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي: إن الوزير العراقي نقل إلى السيسي رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كل الصعد، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية، بقيادة السيسي في المجال التنموي ونقلها إلى العراق.

وأضاف: إن الرسالة تضمنت أيضاً «تثمين الدور المصري الداعم للعراق ذلك الدور، الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للأمة العربية خصوصاً في ما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية»

وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن الاجتماع تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن العراق ومصر إضافة إلى الأردن ترتبط بمجلس تنسيق أعلى مشترك، عقد ثلاث قمم بالقاهرة في مارس عام 2019، وعمان في أغسطس عام 2020، ثم في بغداد أواخر يونيو الماضي، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى رئيس الدولة المضيفة مصطفى الكاظمي.

وبحثت قمة بغداد الثلاثية تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين البلدان الثلاثة، لتطوير علاقاتها في مختلف مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري والاستثماري في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما شكلت 8 لجان للنقل والاستثمار والإعمار- وللطاقة والصناعة والمالية والمصرفية، إضافة إلى لجنة سياسية وأمنية، ولجنة للتعليم والشباب، وأخرى ثقافية وإعلامية وزراعية.

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