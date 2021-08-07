الأمم المتحدة تعين مبعوثاً جديداً إلى اليمن

المصدر: أ ف ب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة تعيين هانز جروندبيرج وهو من السويد مبعوثا خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن غريفيث.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صادر اليوم إن جروندبيرج يشغل منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن.

ولدى جروندبيرج خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

وقد رأس جروندبيرج قبل ذلك، قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن جروندبيرج دبلوماسي محترف، عمل في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، حيث ترأس مجموعة عمل الشرق الأوسط / الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في العام 2009.

وأوضح البيان أن جروندبيرج حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.

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