رسمياً.. غروندبرغ مبعوثاً أممياً رابعاً لليمن

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت مصادر إعلامية أن الأمم المتحدة أبلغت الحكومة اليمنية بتعيين الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ كرابع مبعوث لها خلفاً لمارتن غريفيث. وعلى الفور رحبت الولايات المتحدة بهذا التعيين وفق بيان لوزارو خارجيتها.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اختيار الدبلوماسي السويدي، لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث، الذي أنهى مهامه في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق أفاد دبلوماسيون، بأن الأمم المتحدة تعتزم رسمياً تعيين غروندبرغ، مبعوثاً لها إلى اليمن عقب موافقة الصين، التي تأخرت لأسباب لم تفصح عنها.

وغروندبرغ هو رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ عام ألفين وأحد عشر، عقب المغربي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن غريفيث.

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