خسائر فادحة للحوثي في 8 محافظات

المصدر: عدن - وكالات

تكبدت ميليشيا الحوثي، أمس، خسائر بشرية ومادية في 8 جبهات بالساحل الغربي في اليمن جراء سلسلة خروقات وتحركات سحقتها القوات المشتركة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن الميليشيا الحوثية كثفت هجماتها ودفعت بتعزيزات للتمركز في مواقع مستحدثة في جبهات شارع صنعاء ومربع الصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة. وسحقت القوات المشتركة محاولات الميليشيا الحوثية الهجومية لتحقيق اختراقات ميدانية على خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي وكبدتها خسائر بشرية كبيرة.

وأكد الإعلام العسكري، أن وحدات القوات المشتركة المرابطة في خطوط النار تصدت للميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

خروقات الميليشيا

وفي جنوب الحديدة، شملت خروقات ميليشيا الحوثي محاولات استهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة بقصف من أسلحة متنوعة مواقع عسكرية جنوب غرب مدينة الدريهمي وشمال غرب مدينة حيس، وجنوب مدينة التحيتا.

وأشار الإعلام العسكري إلى أنه سرعان ما تم إخماد مصادر النيران بقصف مركز، وتم تدمير جرافة تابعة للميليشيا ومقتل سائقها أثناء محاولته استحداث خنادق شرق منطقة الجبلية.

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