صاعقة تودي بحياة 3 أشخاص في اليمن

المصدر: عدن - البيان

لقي ثلاثة شبان يمنيين حتفهم، اليوم، بصاعقة رعدية ضربتهم عندما كانوا في أعلى أحد الجبال في محافظة الضالع عندما داهمهم المطر.

وقال سكان، إن صاعقة رعدية أودت بحياة الشبان الثلاثة في مديرية جحاف، حيث كانوا في جبل النبي أيوب غرب المديرية عند هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعدية، حيث عثر السكان على جثث الشبان الثلاثة بعد ذلك وهم عبد الناصر ثماد، وعبد الله الرعيني، ومحمد حسن.

وكانت السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية تسببت في وفاة أكثر من 21 يمنياً في محافظات أبين وشبوة والمهرة وحضرموت، كما تسببت في إلحاق أضرار بالغة في الممتلكات، وبالذات الأراضي الزراعية والمنازل، كما تسببت في إغلاق عدد من الطرق الرئيسية التي تربط بين محافظات البلاد.

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