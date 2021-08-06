الرئيس التونسي: الصحة من حقوق الإنسان وليست بضاعة في السوق

المصدر: البيان

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الصحة من حقوق الإنسان وليست بضاعة في السوق.

وقال سعيد، اليوم، خلال تأدية علي مرابط اليمين الدستورية أمامه بعد تكليفه بتسيير وزارة الصحة، إنه تم توفير ملايين اللقاحات في ظرف قياسي، منوهاً بأن الأصدقاء والأشقاء سيواصلون دعم تونس باللقاحات.

وشدد على ضرورة العمل بأحكام الدستور، لافتاً إلى أن البعض تجاهل التزاماته.

وذكر أنه تم ترك الكثير من المواطنين في المستشفيات من دون الحد الأدنى من الرعاية الصحية، محذراً من المتاجرة بصحة المواطن.

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