مصر تكشف حقيقة وقف مشروع محطة الضبعة النووية

المصدر: البيان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضح المركز الإعلامي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي نفت صحة تلك الأنباء المتداولة على بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ المشروع بصورة طبيعية دون توقف، مشيرةً إلى أنه يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية التي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان.

وقالت إن المشروع يضم 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور "GEN+3" التي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تسليم جميع وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة من هيئة المحطات النووية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على «إذن الإنشاء» للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.

وتابعت أنه تم انطلاق عمليات تصنيع المعدات الطويلة الأجل لأول محطة مصرية للطاقة النووية في روسيا، خلال زيارة الوفد المصري برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري لمصنع «تياج ماش» الواقع في مدينة سيزران الذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة المعدات في روسيا، منوهةً بحصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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