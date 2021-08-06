تبادل القصف على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل

المصدر: وكالات

عاد التوتر إلى جنوب لبنان، الجمعة، بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي مستهدفا المواقع التي أطلقت منها الصواريخ.

وذكر مصدر أمني لبناني، الجمعة، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما تحدثت وكالة الأنباء اللبنانية عن "تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء حاصبيا والعرقوب".

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أنه سمع دوي إطلاق صواريخ، من دون معرفة المصدر، فيما دوت صفارات الإنذار في الجولان وفي الجليل الأعلى.

وتحدثت أنباء عن اعتراض المنظومة الدفاعية الإسرائيلية 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان،ورد "الجيش الإسرائيلي على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بعدد من قذائف المدفعية".

من جانبه، أعلن "حزب الله"، الجمعة، إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

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