مصر توضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

المصدر: البيان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد.

وأوضح المركز الإعلامي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة النقل التي نفت تماماً تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة ثبات أسعار التذاكر لجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، سواء المكيفة أو العادية، مشيرةً إلى أن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات أو تغيير.

وناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار التي قد لا تستند إلى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز