طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان

المصدر: وكالات

قصفت طائرات إسرائيلية، ليلة الخميس، مواقع في جنوبي لبنان، في وقت شهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لأول مرة منذ سنوات، تقصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مواقع لحزب الله قرب السياج الحدودي جنوب لبنان، في منطقة مرجعيون، ردا على إطلاق صواريخ أطلقت الأربعاء على مستوطنة كريات شمونة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "شنت طائرات حربية الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لأهداف إرهابية".

وذكر البيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وحذر الجيش الإسرائيلي من أن غاراته "ستتواصل وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

وحمل الجيش الإسرائيلي "دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها"، محذرا في الوقت نفسه من "مواصلة محاولات الاعتداء على مواطني إسرائيل وسيادتها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، الأربعاء، ورد الجيش بنيران المدفعية المتواصلة.

وجاء الإعلان بعد إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل للتجذير من هجوم صاروخي محتمل من لبنان.

وقال الجيش إن صاروخين سقطا داخل الأراضي الإسرائيلية، مضيفا أنه رد بإطلاق نيران المدفعية على لبنان.

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