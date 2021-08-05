الجزائر تشيد بالمغتربين في مواجهة الوباء

المصدر: الجزائر- وكالات

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن استعداد عدد كبير من الجزائريين من المهنيين وممارسي الطب والصيدلة، للتوجه إلى الجزائر لمد يد العون من أجل القضاء على جائحة كورونا (كوفيد 19).

وقدم لعمامرة تحياته الحارة إلى الجزائريين المقيمين بالخارج على الهبّة الوطنية الرائعة. والتي من خلالها ضاعفوا التزامهم وتفانيهم من أجل دعم بلادهم في مجابهة وباء فيروس «كورونا» المدمر، وفق قوله.

وقال «هؤلاء الجزائريات والجزائريين، الذين بحكم مسيرتهم المهنية، يتواجدون في العديد من البلدان الشقيقة والصديقة. يقومون بشكل عفوي بتقديم مساهمات عديدة دعماً للعمل الجبار المبذول من طرف الدولة لكبح هذا الوباء».

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