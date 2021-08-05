الجزائر: الجيش يعلن "إلقاء القبض" على جهادي ينشط في الساحل الإفريقي

المصدر: الجزائر- أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس إلقاء القبض في جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي، على متشدد جزائري كان قد التحق بـ«جماعات إرهابية» تنشط في منطقة الساحل.

وقالت الوزارة في بيان «في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي بن محمد المدعو عبد المالك في القطاع العملياتي لبرج باجي مختار». وأوضح البيان أنّ الموقوف «التحق سنة 2017 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل»، لافتاً إلى أنّه «كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن ذخيرة مملوءة».

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