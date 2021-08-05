عودة حركة الشحن في معبر حدودي بين الأردن وسوريا

المصدر: عمّان ـ أ.ف.ب

أعاد الأردن أمس حركة الشحن في مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا إلى ما كانت عليه قبل إغلاقه «مؤقتاً» السبت الماضي نتيجة التطورات الأمنية في جنوب سوريا.

وأعلن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة في بيان «الموافقة الرسمية على عودة حركة الشحن المغادرة والقادمة من وإلى مركز حدود جابر، كما كانت عليه قبل الإغلاق، اعتباراً من يوم أمس».

وأضاف أن العمل جارٍ بنظام «الباك تو باك» (المبادلة بين الشاحنات)، للواردات من سوريا ولبنان، وكذلك الصادرات الأردنية، حتى إشعار آخر". وكان الأردن أغلق السبت الماضي مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا مؤقتاً للركاب والبضائع نتيجة تطورات أمنية جنوب سوريا واشتباكات عنيفة أودت بـ28 شخصاً الخميس الماضي.

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