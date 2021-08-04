السيسي يدعو إلى إنهاء الفراغ الحكومي في لبنان

المصدر: وام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية في لبنان واستمرار أزمة الفراغ الحكومي يحولان دون تحقيق تطلعات الشعب اللبناني، مجدداً الدعوة إلى ضرورة سرعة إنهاء هذا الفراغ الحكومي درءاً لمخاطر انزلاق لبنان إلى نفق مظلم لا رابح فيه سيتحمل الشعب اللبناني تبعاته.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم عبر الفيديو في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها مصر منذ وقوع حادث مرفأ بيروت العام الماضي لتوفير السلع الاستراتيجية والدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية لإعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار، والتي كان آخرها وصول سفينة حربية مصرية إلى بيروت الشهر الماضي محملة بما يزيد عن 300 طن من هذه الاحتياجات للجانب اللبناني، وذلك بالتكامل مع جهود المستشفى الميداني المصري في بيروت والذي يقدم الخدمات الطبية يومياً للبنانيين، إلى جانب ما تم من توفير كميات من العقاقير والأدوية لعلاج فيروس "كورونا" في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تبعات هذه الجائحة العالمية.

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب من كافة الأطراف الارتقاء إلى قدر المسؤولية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد للإسراع في تشكيل حكومة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والاختصاص، لكي تكون هذه الحكومة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه الوطني وسيادة لبنان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز