خريطة انتخابات ليبيا أمام تحدي القاعدة الدستورية

المصدر: تونس، طرابلس - البيان

رجحت بعثة الأمم الدعم في ليبيا أن يخرج الاجتماع المقبل لملتقى الحوار السياسي باقتراح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل على النحو الذي حددته خريطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن رقم «2570» للعام الجاري.

وقال منسق البعثة ريزدون زنينيغا، إن لجنة التوافقات المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، اختتمت الإثنين مداولاتها بشأن اقتراح القاعدة الدستورية للانتخابات من دون التوصل إلى حل وسط بشأن اقتراح واحد توفيقي.

وناقش الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات أربعة اقتراحات كاملة حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح توفيقي واحد أو أكثر، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية أشار إلى إقرار أعضاء اللجنة بأن «جميع إمكانات التوصل إلى حل وسط بشأن اقتراح واحد قد استنفدت». وطالب أعضاء لجنة التوافقات البعثة بإحالة الاقتراحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

وخاطب الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أضاء لجنات التوافقات قائلاً: «بدأ الملتقى باقتراح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة منه في مايو، ثم تدارس اقتراحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة منه بجنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف إلى ثلاثة اقتراحات في جنيف، والآن هناك أربعة اقتراحات من لجنة التوافقات.

وفي السياق، أكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة سليفيوم للبحوث والدراسات، جمال شلوف، أن تسريبات تشير إلى أن الاقتراحات الأربعة: «انتخابات رئاسية وبرلمانية بشروط ميسرة ومفتوحة للترشح لكل الليبيين» أما الاقتراح الثاني فيتضمن انتخابات رئاسية (مقيدة شروط الترشح) وبرلمانية متزامنة، ويتضمن الاقتراح الثالث إجراء انتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس لاحقاً من البرلمان، ويتضمن الاقتراح الرابع إجراء انتخابات برلمانية فقط تمهد لانتخابات رئاسية لاحقاً بعد الاستفتاء على الدستور.

تعزيز الأمن

تسعى مديرية أمن سبها جنوبي ليبيا، لدخول وحدات الدعم السريع التابعة للجيش الليبي لتعزيز الأمن داخل المدينة. وأكد الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية لمديرية أمن سبها، علي الطرشاني، أن وحدات الأجهزة الأمنية بإسناد مباشر من الجيش الليبي، تمكنت من القبض على أغلب العصابات بالمدينة.

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