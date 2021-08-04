عبدالله الثاني: أمن الأردن والسعودية واحد

المصدر: (عمّان - بترا)

ثمّن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة العربية السعودية، الداعم للأردن في مواجهة مختلف التحديات، وبما فيها قضية الفتنة، التي وأدها الأردن في مهدها، لافتاً إلى أن مواقف السعودية ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة للأردن دوماً، ووقوفها معه في كل الظروف.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن أمن الأردن والسعودية واحد، وأنهما يقفان صفاً واحداً في مواجهة جميع التحديات، مشيراً إلى مركزية العلاقات التاريخية، التي تجمع البلدين الشقيقين.

وشدد العاهل الأردني على أن العلاقات المتينة بين الأردن والسعودية راسخة وصلبة، لا تزعزعها الشكوك والأقاويل، محمّلاً وزير الخارجية السعودي تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، خلال اللقاء، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون مع الأردن، وتثمينها للعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين والقيادتين الشقيقتين.

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