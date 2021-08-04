الكاظمي: ملف الأيزيديين أولوية الحكومة

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، أن ملف الأيزيديين في العراق يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة التي لم ولن تدخر جهداً في دعم الناجيات الأيزيديات وإنصافهن وإعداد برنامج حكومي لتأهيلهن، وإعادة النازحين إلى مناطقهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وتعهد الكاظمي في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السابعة لجريمة تنظيم داعش ضد الأيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بتقديم كلّ أشكال المساعدة من أجل استقرار وإعمار مناطقهم وفي مقدمتها سنجار، حسب بيان للحكومة.

وقال إن ملف المختطفين الأيزيديين من قبل داعش يحظى باهتمام بالغ من الحكومة، وهناك عمل كبير ومستمر من أجل تحريرهم من عصابات داعش الإرهابية.

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