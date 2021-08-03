قيس سعيد يقيل سفير تونس في واشنطن

المصدر: د ب ا

أصدر الرئيس قيس سعيد أمراً رئاسياً بإقالة سفير تونس بواشنطن نجم الدين الاكحل اليوم "الثلاثاء" فيما يستعد لإعلان رئيس وزراء جديد رجحت مصادر قريبة منه أن يكون محافظ البنك المركزي مروان العباسي.

وواصل الرئيس حملة اقالات شملت اليوم أيضا والي صفاقس ثاني أكبر الولايات التونسية من حجم السكان.

وكان سعيد أقال وزراء ومستشارين وكتاب عامين برئاسة الحكومة تمهيدا لإعلان حكومة جديدة.

وذكر مصدر قريب من الحزام السياسي للرئيس إن الرئيس عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي.

وأوضح المصدر أن الرئيس قيس سعيد تحادث مع العباسي وعرض عليه المنصب ولكن لم يتسن الاطلاع على رده حتى اللحظة.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التونسي اسم رئيس الوزراء في وقت لاحق اليوم "الثلاثاء" ليتولى مهامه خلفاً لهشام المشيشي المقال منذ يوم 25 يوليو الماضي ضمن حزمة أخرى من التدابير الاستثنائية عقب احتجاجات شعبية في الشوارع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز