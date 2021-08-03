البرهان يدعو إلى دعم أمريكي للسودان

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن أمل السودان بإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ودعا البرهان، أثناء لقائه بمكتبه، سامنتا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عضو مجلس الأمن الوطني الأمريكي، والوفد المرافق لها، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، براين شوكان، دعا الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم للسودان، لإنجاح الفترة الانتقالية، وإقامة انتخابات نزيهة، تعزز مسيرة الديمقراطية بالسودان.

وشدد البرهان على حرص السودان واستعداده لفتح المسارات، لتوصيل الدعم الإنساني لكافة اللاجئين بالمعسكرات، مرحّباً بزيارة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامنتا باور، ومعرباً عن تقديره للزيارة التي تصب في تطوير علاقات البلدين.

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