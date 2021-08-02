الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال

المصدر: وكالات

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم "الاثنين"، أمراً رئاسياً يقضي بإعفاء وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الأوامر الرئاسية تقضي بــ"إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيراً للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار".

كما تقرر "إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال".

وكان الرئيس التونسي قد أصدر أمراً رئاسياً قرّر من خلاله إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم.

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