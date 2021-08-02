حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر (فيديو)

المصدر: الببان

اندلع حريق مهول بمنطقة إسطبل عنتر في مصر القديمة، الأحد، وتدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن تحريات الشرطة كشفت عن نشوب الحريق بمخلفات بالقرب من الطريق الدائري في منطقة إسطبل عنتر بحي مصر القديمة.

وطالت ألسنة اللهب الممتدة من الحريق معهدا أزهريا وعددا من المنازل، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، بعد أن تم الدفع بـ 7 عربات إطفاء للسيطرة على الحريق، بحسب "صحيفة الوطن".

جاء ذلك بعدما تم فرض طوق أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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