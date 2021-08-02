نقل رئيس حركة النهضة التونسية إلى مستشفى عسكري للمرة الثانية في يومين

المصدر: د ب ا

أفاد مصدر من حركة النهضة التونسية أمس الأحد بنقل رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري لإجراء فحوصات بسبب وعكة صحية للمرة الثانية خلال يومين.

وأفاد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن رئيس الحركة نُقل إلى المستشفى العسكري بسبب الإرهاق ومضاعفات مرضه في وقت سابق بفيروس كورونا. وخضع لفحوصات وعاد إلى منزله.

وقال المصدر وهو عضو في المكتب التنفيذي للحزب "نصحه الأطباء للخضوع إلى النقاهة لمدة لا تقل عن أسبوع وعدم مباشرة العمل. لكنه لم يمتثل للمدة".

وخضع الغنوشي (80 عاما) لفحوصات للمرة الثانية خلال يومين بعد أن كان نقل أول أمس السبت إلى مصحة خاصة.

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