محمد السادس يدعو الجزائر إلى إعادة فتح الحدود مع المغرب

المصدر: البيان

أكد الملك محمد السادس، ملك المغرب، أن الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية، مهيباً بالمغاربة الالتزام الجدي بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال، خلال خطابه اليوم بمناسبة عيد العرش: «ندعو أشقاءنا في الجزائر إلى بناء علاقات ثنائية تقوم على الثقة وحسن الجوار»، داعياً الجزائر إلى إعادة فتح الحدود مع المغرب.

وأضاف: «لسنا مسؤولين عن قرار إغلاق الحدود، لكننا مسؤولون جميعاً عن استمرار الإغلاق».

وأوضح أن أمن الجزائر واستقراره من أمن المغرب واستقراره والعكس صحيح، معرباً عن أسفه للتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي شابت العلاقات بين المغرب والجزائر.

وختم العاهل المغربي خطابه بتأكيد أن المغرب والجزائر أكثر من شقيقين بل توأمان متكاملان.

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